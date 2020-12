Fora do último duelo do Atlético na temporada, o volante Allan encerra 2020 com um número importante. Expulso na derrota por 3 a 0 contra o São Paulo e cumprindo suspensão contra o Coritiba, o jogador que chegou ao Alvinegro no início da temporada, contratado junto ao Fluminense, foi o que mais vezes entrou em campo pelo Galo no ano.

No topo da tabela neste quesito, Allan fecha 2020 com 38 partidas - cabe lembrar que ele também foi o recordista de expulsões: três ao todo. Titulares no jogo desta 27ª rodada contra o Coxa, Hyoran e Guilherme Arana aparecem na segunda colocação com 37.

O próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, também o primeiro de 2021, será em 11 de janeiro, a partir das 20h, contra o Red Bull Bragantino. O confronto será disputado na casa do time paulista.