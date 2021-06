Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão, o técnico Cuca dava a “receita” para o Atlético ficar próximo do título do Brasileirão. “Se você ganhar quatro pontos de cada adversário, no jogo de ida e volta, chega a 74,75 pontos dos 114 de disputa. Isso te dá grandes chances de ser campeão com 66%”. Na realidade, isso resultaria em 76 pontos, mas o restante está correto.

Duas partidas depois, o Galo detém um desempenho abaixo das contas estipuladas pelo treinador. O empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no Mineirão, e a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão, fizeram o aproveitamento despencar de 75% (o time vinha de três vitórias e uma derrota) para 55,6%.

Dos 18 pontos que disputou até agora, o Alvinegro soma dez. A equipe superou Sport, São Paulo e Inter, empatou com a Chape e perdeu para o Vozão e o Fortaleza.

Em outras palavras, o Galo levou a melhor em cima de três campeões brasileiros e perdeu oito pontos para equipes consideradas menores ou de investimento muito inferior ao do clube mineiro.

Mesmo se bater o Santos, no próximo domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, o rendimento percentual será menor que o mínimo almejado por Cuca: subiria para 61,9%. Mas, obviamente, se faz necessária uma reação.

Se perder para o Peixe, o aproveitamento cai para 47,6%. Em caso de empate, fica com 52,3%. Para quem visa ao título, são números bem abaixo do esperado.