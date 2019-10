Ingresso mais barato, promoção para sócios e..... convocação do camisa 10. Vale tudo para chamar o torcedor para ir ao Mineirão nesta quarta-feira, às 21h30, quando o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, adversário direto contra o rebaixamento.

E o meia Thiago Neves, que está suspenso do jogo, tenta fazer sua parte mesmo fora do gramado. Contestado por boa parte dos torcedores, o camisa 10 usou o seu instagram para convocar os cruzeirenses para a decisão contra o Flu, duelo da 24ª rodada do Brasileirão.

"Todos teremos que estar lá, jogador e torcedor, só assim sairemos dessa", escreveu o jogador acima de uma ilustração com a chamada para esse Cruzeiro x Fluminense.

Amor e ódio

Autor de gols importantes e que sacramentaram títulos para o Cruzeiro em 2017 e 2018, Thiago Neves vive uma relação abalada com a torcida do Cruzeiro. O sentimento, antes de puro amor, agora se mistura com certo receio e raiva por parte dos cruzeirenses, que tem até vaiado o camisa 10, que está bem longe da boa fase de outrora.