A Uefa anunciou nesta quinta-feira que o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e o holandês Virgil van Dijk são os três finalistas ao Prêmio de Jogador do Ano. Além disso, ao apontar os atletas que ficaram entre os dez primeiros colocados, revelou que o brasileiro Alisson terminou em quaro lugar.



Messi foi indicado ao prêmio após ser o artilheiro da Liga dos Campeões, com 12 gols marcados, além de ter faturado o título do Campeonato Espanhol, o seu décimo pelo Barcelona, sendo que foi 36 vezes às redes.



Cristiano Ronaldo concorrerá depois de faturar o título da Liga das Nações pela seleção portuguesa e ao vencer o Campeonato Italiano na sua primeira temporada pela Juventus. E Van Dijk conquistou a Liga dos Campeões pelo Liverpool, sendo eleito o melhor jogador da decisão, além de ter sido finalista com a Holanda da Liga das Nações.



A entrega do prêmio pela Uefa ocorrerá no dia 29, mesma data em que a entidade vai realizar o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa, em Montecarlo. E o escolhido sucederá o croata Luka Modric, do Real Madrid, que foi o vencedor no ano passado.



A seleção dos finalistas se deu a partir de um júri composto por 80 treinadores dos clubes participantes da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de 55 jornalistas de cada uma das federações filiadas à Uefa. Cada um deles elegeu três nomes, dando as pontuações cinco, três e um. E os técnicos não podiam votar em jogadores de suas equipes.



Vencedor da Liga dos Campeões pelo Liverpool e também recentemente da Copa América pela seleção brasileira, Alisson foi o quarto colocado com 57 pontos, seguido pelo senegalês Sadio Mané e pelo egípcio Mohamed Salah, seus companheiros de Liverpool, com 51 e 49 pontos, respectivamente.



E a relação dos dez primeiros foi completada pelo belga Eden Hazard, recém-adquirido pelo Real Madrid junto ao Chelsea, os holandeses Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, empatados em oitavo lugar e que trocaram o Ajax por Juventus e Barcelona, respectivamente, e pelo inglês Raheem Sterling, do Manchester City.



Confira os outros finalistas da premiação da Uefa:



Goleiro da temporada: Alisson, Hugo Lloris Marc-André ter Stegen.

Defensor da temporada: Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk.

Meio-campista da temporada: Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jordan Henderson.

Atacante da temporada: Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Jogadora do ano: Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry.

Jogador da Liga Europa da temporada: Olivier Giroud, Eden Hazard, Luka Jovic.