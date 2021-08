Messi será a mais nova estrela do PSG Messi será a mais nova estrela do PSG

Lionel Messi já está em Paris, e nas próximas horas, deve assinar contrato com o Paris Saint-Germain. Na movimentada manhã desta terça-feira (10), o pai e empresário do craque confirmou o acerto com o PSG. Ele viajou para a capital francesa, desembarcou na cidade luz usando uma camisa com o lema do clube "Isso é Paris" e foi recepcionado por milhares de torcedores com muita festa.

No momento, Messi está se dirigindo para o hospital American de Neuilly, onde irá realizar exames médicos antes de assinar contrato. O vínculo do gênio com o time francês será de duas temporadas.

Nas redes sociais, o PSG já divulgou um vídeo de sua mais nova estrela, mas tentando fazer mistério. Messi não é mostrado, mas aparecem várias referências ao craque, como suas seis bolas de ouro, a camisa 10 da Argentina e a bandeira de Rosário, sua cidade natal.

O mesmo ocorre com sua apresentação oficial. O clube francês não disse de quem será, mas marcou uma entrevista coletiva para às 6h (de Brasília), desta quarta-feira (11), provavelmente, do argentino.