Lionel Messi quebrou o silêncio sobre a fracassada tentativa de retorno de Neymar ao Barcelona, em novela que se arrastou por toda a última janela de transferências na Europa. O craque argentino era apontado como um dos grandes defensores da contração do antigo companheiro e mostrou desconfiança se o clube espanhol fez tudo que era possível para que o negócio com o Paris Saint-Germain fosse concretizado.



"Ficaria muito feliz se viesse Neymar. Sinceramente, não sei se o Barça fez tudo o possível para seu regresso, mas é certo que negociar com o PSG não é fácil", disse Messi em entrevista ao jornal catalão Sport.



O maior artilheiro da história do Barcelona e novamente postulante ao título de melhor do mundo fez questão de destacar a admiração que sente pelo brasileiro, com quem formou ao lado do uruguaio Luis Suárez o poderoso trio conhecido como "MSN".



"Não estou decepcionado. Temos um plantel espetacular que pode disputar tudo, também sem Ney. A nível esportivo, Neymar é um dos melhores do mundo. E com ele, no quesito da imagem e dos patrocinadores, o clube daria um salto", afirmou.



Messi negou, no entanto, os rumores de que ele ou o elenco tenham tentado influenciar nas negociações. "Nunca pedimos a contratação de Neymar, simplesmente demos nossa opinião. Se eu mando? Ficou demonstrado que não é assim".



MESSI PODE DEIXAR O BARCELONA? - Em entrevista recente para o canal oficial do Barcelona, o presidente Josep Maria Bartomeu confirmou que Messi tem uma cláusula em seu contrato que permite uma rescisão ao final de toda temporada, até o fim do vínculo, em 2021.



O argentino negou que pretende ativar esse dispositivo legal, mas reforçou que quer ganhar títulos. "Essa é a minha casa e não quero ir embora. Mas quero ganhar", disse.



Apesar da soberania na Espanha, onde ganhou quatro dos últimos cinco títulos nacionais, o Barcelona não vence a Liga dos Campeões da Europa desde 2015, quando derrotou a Juventus na decisão, com um gol de Neymar.





Leia mais:

Presidente do Barcelona sobre Neymar: 'Exigências do PSG foram inaceitáveis'

No retorno de Neymar após 3 meses, Brasil enfrenta a Colômbia em amistoso nos EUA

Tite exalta desempenho da seleção sem Neymar, mas vê o astro como 'indispensável'