Lionel Messi treinou, nesta quarta-feira (29), pela primeira vez com a seleção argentina como preparação para a Copa América, que será disputada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. O craque do Barcelona se juntou aos jogadores na terça, mas com o atraso, o que o impediu de participar dos trabalhos do dia.



Na atividade, fechada à imprensa e realizada no CT da AFA em Ezeiza, depois de treinamentos específicos de ataque e defesa, os jogadores realizaram trabalhos táticos por trinta minutos.



Dos 23 jogadores convocados pelo técnico Lionel Scaloni para a Copa América, ainda não se apresentaram Matías Suárez, Exequiel Palacios e Franco Armani, todos do River Plate, que vão jogar contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, no confronto de volta da final da Recopa Sul-Americana.



Outros desfalques são Esteban Andrada, goleiro do Boca Juniors, vai disputar a final da Copa da Superliga, neste domingo, enquanto o defensor Juan Foyth, do Tottenham, se integrará aos treinamentos após a decisão do Liga dos Campeões, na qual o seu time enfrentará o Liverpool, neste sábado, em Madri.



A Argentina, que não conquista um título importante desde 1993, quando ganhou justamente a Copa América, está no Grupo B desta edição da competição, ao lado de Colômbia, Paraguai e Catar. A estreia será diante dos colombianos, em 15 de junho, na Fonte Nova, em Salvador. Antes, no dia 7, fará amistoso com a Nicarágua, em San Juan.

