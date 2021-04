O EMS Taubaté Funvic conquistou na noite de sexta-feira (16) o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ). Com parciais de 25/20, 25/22 e 25/17 a equipe do Vale do Paraíba não deu chances para o adversário.

Ao contrário do grande equilibro da primeira partida, quando os paulistas venceram somente no tie-break, o segundo jogo foi marcado pela força do ataque do Taubaté.

O levantador Bruninho, do Taubaté e da seleção brasileira, foi eleito o melhor jogador da final. Já o ponteiro Mauricio Borges, também do Taubaté, foi eleito o melhor jogador da Superliga 2020/2021.

Taubaté conquistou o segundo título seguido na competição. Em 2019, foi campeão em cima do Sesi São Paulo. A edição 2019/2020 acabou sendo cancelada faltando uma rodada para o fim da fase de classificação, por conta da pandemia causada pelo covid-19. A competição era liderada pelo próprio Taubaté.

Seleção da Superliga

Ao fim da partida, a seleção da Superliga 2020/2021 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com domínio dos finalistas, sendo três do Minas e três do Taubaté, que também teve o treinador Javier Weber eleito o melhor técnico. A exceção foi o ponteiro de apenas 19 anos, Adriano, do Itapetininga.

Seleção do campeonato:

Maurício Borges - Taubaté

Adriano - Itapetininga

Maurício Souza - Taubaté

Lucão - Taubaté

William - Minas

Escobar - Minas

Maique - Minas

Técnico: Javier Weber - Taubaté