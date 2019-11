A primeira vitória do Minas jogando em casa pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2019/2020 veio na noite dessa terça-feira (19), sobre o Sendi/Bauru Basket. Na Arena da Rua da Bahia, os minastenistas bateram a equipe paulista por 87 a 68.

Mais uma vez, o grande destaque do lado mineiro ficou para a atuação do ala/armador Leandrinho, que anotou 22 pontos na partida, além de distribuir cinco assistências e pegar cinco rebotes. O ala Gui Deodato também contribuiu com 20 pontos e sete rebotes.

Comandante do Minas, o técnico Léo Costa destacou o processo de crescimento da equipe neste início de NBB. “Acho que estamos em um processo de evolução natural da equipe, cada um está entendendo melhor sua responsabilidade. Tivemos comprometimento defensivo, controle do jogo", declarou o treinador.

Agora, o Minas acumula quatro vitórias e três derrotas no NBB e é o nono colocado da competição mais importante do basquete nacional

Desafio

O próximo compromisso do clube da Rua da Bahia no NBB promete ser complicado. Neste sábado (23), às 12h45, a equipe minastenista recebe o Sesi/Franca, em Belo Horizonte. O time do interior de São Paulo é o líder da competição até o momento e foi derrotado apenas uma vez neste temporada.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata