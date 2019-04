Pela primeira vez a Superliga Feminina de Vôlei tem uma final mineira. Itambé Minas e Dentil Praia Clube já estão na quadra do Mineirinho para o primeiro jogo da melhor de três que apontará a campeã da temporada 2018/2019.

A equipe de Belo Horizonte busca dar fim a um jejum de 17 anos (venceu pela última vez em 2002), enquanto a de Uberlândia defende o título conquistado ano passado.

De um lado, Gabi, Natália, Macris, Carol Gattaz e Bruna Honório são os destaques do MTC, dono da melhor campanha na primeira fase. Pelo lado do Praia, as campeãs olímpicas Fabiana e Fernanda Garay, as norte-americanas Lloyd e Fawcett, além de Michelle, Rosamaria e Suelen.

O segundo jogo será disputado em Uberlândia sexta-feira (26), às 21h30. Se necessário, a terceira partida acontece dia 3, no Mineirinho, também às 21h30.

