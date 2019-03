As duas equipes mineiras que disputam a Superliga Feminina 2018/19 entram em quadra na noite de hoje e jogam por uma vitória para avançar às semifinais da competição. Enquanto o Itambé/Minas encara o Curitiba Vôlei, na Arena JK, em Belo Horizonte, às 19h, o Praia Clube vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, às 21h30.

No primeiro duelo contra as paranaenses, disputado na segunda-feira, as minastenistas não tomaram conhecimento das mandantes e venceram por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 32/30 e 25/19; jogo mais disputado do que o da 22ª rodada. Na ocasião, o Minas não teve trabalho para fechar o jogo com 25/21, 25/10 e 25/16.

Melhor equipe da primeira fase, com 59 pontos conquistados, a equipe comandada pelo italiano Stefano Lavarini se escora no favoritismo dentro da quadra para conquistar a terceira vitória sobre o Curitiba e garantir-se nas semifinais.

“Foi um jogo muito difícil. Elas contaram com o apoio da torcida, que, querendo ou não, ajuda muito. Além disso, elas estavam na casa delas, acostumadas com a quadra” comentou a central Mara. “Tudo isso faz diferença e dá mais confiança. Mas a gente conseguiu superar essa pressão. Agora, é do nosso lado, e a nossa torcida vai nos apoiar o tempo todo. Vamos em busca de outra vitória. Será muito difícil, mas vamos em busca da classificação”, acrescentou a maior pontuadora do primeiro jogo das quartas de final, com 17 pontos.



Em busca do Bi

Dono da segunda melhor campanha na fase classificatória da Superliga, com quatro pontos a menos que o Minas, o Dentil/Praia Clube também pode se garantir entre os quatro melhores desta edição na noite de hoje.

Atuais campeãs da competição nacional, as meninas que representam o time do Triângulo Mineiro precisam bater o Fluminense no ginásio da Hebraica, na capital carioca, para voltar para casa com a classificação na bagagem.

No início da semana, o duelo em Uberlândia terminou com vitória mineira por 3 a 0, parciais de 25/23 25/17 e 25/19.

“Cometemos alguns erros acima da média no primeiro jogo, principalmente no saque. Também tivemos erros no sistema defensivo. No próximo jogo, o Fluminense vai arriscar tudo o que pode. Portanto, temos que estar prontos para qualquer situação nova do lado deles. Elas jogarão empolgadas junto à torcida”, comentou o técnico Paulo Coco, comandante da equipe que deu a volta olímpica no ano passado.