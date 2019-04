Não será fácil, do outro lado da quadra estarão adversários fortíssimos, mas a matemática não deixa dúvidas: se Itambé Minas e Dentil Praia Clube vencerem hoje, respectivamente, Osasco Audax e Sesi Bauru, fecham a melhor de três pelas semifinais da Superliga Feminina e decretam uma inédita final doméstica na competição.

O time praiano é o primeiro a entrar em quadra, às 19h, com uma vantagem extra: como o técnico Paulo Coco optou por abrir a série como visitante no Ginásio Panela de Pressão (vitória por 3 a 0), hoje tem a possibilidade de contar com a força extra da torcida em seu ginásio. E a missão de repetir a eficiência nos fundamentos mostrada no interior paulista.

“Nosso objetivo são duas vitórias e só conseguimos 50% disso. Temos a possibilidade de conseguir essa segunda vitória e nos preparamos para isso. Estamos em alerta e o Sesi Bauru já mostrou uma força muito grande no playoff contra o Sesc RJ. Nosso foco é com a nossa equipe. Temos que fazer o nosso melhor jogo e anulá-las. Precisamos impor nosso ritmo de jogo e agredir em todos os fundamentos”, analisou Paulo Coco.

O mineiro Anderson, técnico do time bauruense, procurou trabalhar durante a semana para corrigir os erros mostrados em casa. “Precisamos minimizar os erros, pois erramos bastante no primeiro jogo e jogamos muito mal, principalmente na recepção. Temos que evoluir também no saque pois é uma arma poderosa. São os pontos que precisamos focar para este segundo e decisivo duelo”.

Em Osasco

Já o Minas vai encarar as comandadas por Luizomar de Moura no Ginásio José Liberatti, em Osasco, e a opinião geral entre as jogadoras e o técnico Stefano Lavarini é que as paulistas terão tudo para mostrar mais do que fizeram na Arena JK – ao menos a partir do segundo set, quando não conseguiram sustentar a vantagem conseguida na primeira parcial.

“Na verdade, acredito que a tendência do jogo é ser como foi no primeiro set da partida passada. O adversário impôs uma força muito grande e nos sets seguintes, ele não conseguiu se manter. O Osasco já mostrou o poder de reação que ele tem, de buscar o jogo e não desistir em nenhum momento. Então, acredito que eles vão vir para cima, eles estarão em casa e farão o jogo da vida deles. Precisamos ter muita atenção e fazer o nosso jogo. Estamos preparadas e vamos buscar o nosso melhor”, afirma a levantadora Macris.

Luizomar acredita que o apoio do torcedor será fundamental para conseguir o único resultado que mantém as chances do Osasco de fazer mais uma decisão. “Agora é no nosso caldeirão. E não é fácil enfrentar a nossa equipe no Liberatti, onde a torcida faz toda a diferença. Somos gratos por todo o apoio que recebemos das arquibancadas em uma temporada que começou difícil, por conta da perda de um grande patrocinador. Mas chegamos até as semifinais com muita garra e vamos lutar com tudo até o fim. Tenho certeza que vamos contar com casa cheia e, como sempre, nosso torcedor vai dar um show e empurrar esse grupo até a vitória”.