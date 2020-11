A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que nas quatro primeiras horas de votação em Minas Gerais, realizada neste domingo (15), sete candidatos haviam sido presos e acusados de cometer crime eleitoral; nenhum na capital Belo Horizonte.

Sem as identidades reveladas, o que se sabe é que era todos candidatos à vereador. Um em Senador Amaral, no Sul de Minas, outros dois em Santa Juliana e Lavras, na Região Central, três em Ipatinga, no Vale do Aço, e um último em Santana do Paraíso, na Região do Rio Doce.

Conforme apurou o Hoje em Dia, dos sete detidos pela Polícia Militar, dois praticavam a tradicional "boca de urna" e os outros cinco por distribuição de material de propaganda.