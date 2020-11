Minas Gerais ultrapassou a marca de 10 mil mortes em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais 41 óbitos, chegando a 10.031 moradores que perderam a batalha para a doença causada pelo novo coronavírus.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (29). Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, o total de casos confirmados de Covid-19 é de 415.247.

Desse número, 379.042 se recuperaram, e outros 26.174 seguem em acompanhamento médico.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 2.251 casos da enfermidade.

Os municípios com o maior número de casos confirmados são Belo Horizonte (53.625), Uberlândia (38.049), Montes Claros (12.887), Ipatinga (11.516) e Contagem (11.210).

Leitos

Em relação a ocupação de leitos de UTI do SUS, a SES informou que 64,41% das 3.833 vagas disponíveis no Estado estão ocupadas. Desse total, 21,86% estão com pacientes com Covid-19 ou suspeita da doença. A maioria das UTIs ocupadas está na região Central de Minas.

Já sobre as vagas de enfermaria, 66,26% dos 21.029 leitos dos SUS estão ocupados. Desse total, 6,95% estão com suspeita de Covid-19.

Luto

Após a divulgação do boletim epidemiológico, o presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Agostinho Patrus, decretou luto institucional de três dias, a partir deste domingo, em razão dos 10 mil mineiros que morreram em decorrência da enfermidade.

Durante esse período, ficam proibidas comemorações de qualquer natureza no âmbito da Casa. As bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte ficarão hasteadas a meio-mastro no Hall das Bandeiras, em memória e respeito às vítimas da doença.

“Já são mais de 415 mil casos em nosso Estado. Uma situação alarmante que exige de todos nós atenção permanente quanto às medidas preventivas definidas pelas autoridades sanitárias. O cenário atual nos encoraja ainda mais a lutar contra este desafio sem precedentes. A ALMG, enlutada, se solidariza com as mais de 10 mil famílias devastadas pela dor”, afirmou Agostinho Patrus.

