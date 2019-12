Atual vice-campeão da competição, o Itambé/Minas está eliminado do Campeonato Mundial de Clubes. A segunda derrota, que decretou o fim de qualquer chance de classificação da equipe minastenista para a fase decisiva do torneio, veio na manhã desta quarta-feira (4) diante do poderoso Eczacibazi Vitra, da Turquia.

O estrelado time turco, que conta com a ponteira Natália, não teve grandes dificuldades em superar o time mineiro por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16.

Na primeira rodada, o Minas já havia sido superado pelo chinês Guangdong Evergrande, por 3 sets a 1. Nesta quinta-feira (5), as comandadas pelo técnico italiano Nicola Negro fecham a participação na competição conta o Imoco Conegliano.

Agora, a esperança do vôlei brasileiro se volta para o Dentil/Praia Clube, que também vive situação complicada no torneio. A equipe do triângulo mineiro foi superada na primeira rodada pelo VakifBank Istambul e agora precisa vencer as duas partidas restantes para avançar às semifinais do torneio.

A primeiras das duas missões do Praia será às 9h desta quinta-feira (5), diante do Tianjin, da China. Na sexta-feira (6), o time uberlandense enfrenta o atual campeão europeu Novara, da Itália.