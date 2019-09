A partir desta terça-feira, e até sábado, o parque aquático do Clube Curitibano, na capital paranaense, recebe uma das principais competições da natação adulta no país: o Troféu José Finkel (Brasileiro Absoluto em piscina de 50m). Além de definir a equipe brasileira que disputará o Sul-Americano, em março de 2020, na Argentina, a competição é marcada pela sempre emocionante disputa entre os clubes, com o Minas Tênis em busca de seu 12º título no campeonato.

A equipe mineira contará com 45 atletas e, mais uma vez, reforço estrangeiro: a argentina Julia Sebastian. Destaque também para Miguel Valente, Fernando Scheffer, Vinícius Lanza, João de Lucca, Diogo Villarinho, Aline Rodrigues, Camila Lins Mello e Guilherme Costa, que vêm de participação no Mundial de Guangju e nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

Atual recordista dos 200m e 400m livre e com três medalhas no Pan, Scheffer, de 21 anos, está confiante para conquistar bons resultados. “A expectativa é muito boa, sinto o time muito unido e a energia é boa demais. Acho que todos estão prontos para nadar muito bem. Minha expectativa pessoal é ajudar o Minas da melhor forma que eu puder, vou nadar os 100m, 200m e 400m livre e quero chegar ao maior número de pódios que eu conseguir".

A programação do Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação prevê as eliminatórias às 9h30 e as finais às 17h30. Ao todo cerca de 250 nadadores de 39 clubes caem na piscina até sábado.