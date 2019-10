Após começar a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB) com duas derrotas seguidas em casa, o Minas conseguiu se recuperar na competição jogando fora de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (24), a equipe mineira bateu com certa facilidade o Pato Basquete por 80 a 62, no interior paranaense. Antes, na terça-feira (22), o clube da Rua da Bahia já tinha derrotado em Rio Claro, em São Paulo.

Contando com grande atuação do pivô norte-americano Devon Scott, que marcou 11 pontos somente no primeiro quarto do jogo, o Minas conseguiu abrir boa vantagem já no início da partida. A equipe comandada pelo treinador Léo Costa foi para os vestiários ao final da primeira metade do jogo vencendo o duelo por 38 a 23.

Com boas participações das duas estrelas da equipe para a temporada, Leandrinho e Alex, o Minas conseguiu administrar e até aumentar a vantagem sobre a equipe paulista em alguns momentos, que não chegou a ameaçar a vitória dos minastenistas.

Dono de 18 pontos, 9 rebotes e 5 assistências na partida, o Brabo destacou a importância da defesa forte da equipe na construção do resultado favorável fora de casa.

“Acho que a gente conseguiu marcar bem. E quando a gente marca bem, conseguimos ser rápidos no ataque. Abrimos uma boa vantagem no início e seguramos bem até o fim”, disse Alex.

O próximo compromisso do Minas também será fora de casa. No próximo sábado (2), o único representante do estado na atual edição do NBB enfrenta o São Paulo, na capital paulista. Para tentar manter o bom retrospecto longe de Belo Horizonte, Léo Costa e seus comandados terão uma semana completa de treinamentos.

*Hugo Lobão sob supervisão de Rodrigo Gini