O Minas conquistou uma importante vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) neste domingo (9). A equipe minastenista recebeu o Atlântico Erechim na Arena MTC e venceu, de virada, por 4 a 2. Com o resultado positivo, o Minas soma nove pontos em oito jogos pela competição nacional.

O grande destaque da partida foi o fixo Ferro, que anotou três dos quatro gols do Minas. Josué também marcou para o time da casa, enquanto Silva e Ferro (contra) marcaram para os visitantes.

A próxima partida da equipe pela LNF será na sexta-feira (14/6), às 20h15, contra o líder Carlos Barbosa, fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo na Arena MTC foi marcado por muita movimentação das duas equipes. Os times trocavam passes e arriscavam nos chutes de longe, mas sem sucesso. Já na metade da parcial, o Minas avançou a marcação e impôs dificuldades ao time visitante. Mas, faltando cinco minutos para o fim da etapa, o fixo Silva, do Atlântico, acertou um chute forte de longe, no ângulo direito do goleiro Anderson, e abriu o placar da partida.

O time gaúcho ainda acertou uma bola na trave. O Minas se fechou na defesa, e a partida foi para o intervalo com os visitantes à frente pela vantagem mínima.

A segunda etapa teve início e não demorou para que saísse o primeiro gol do Minas. Aos 5 minutos, Josué aproveitou que a bola sobrou na área e chutou forte para balançar a rede do goleiro Careca. Dois minutos depois, a qeuipe se lançou ao ataque novamente. Renato fez o pivô e escorou para Ferro, que chutou alto e forte no canto do goleiro adversário, marcando o gol da virada.

Faltando 3 minutos para acabar a partida, o time gaúcho colocou Amadeu como goleiro-linha. Mas, quem aproveitou foi o Minas. Ferro chutou de longe para o gol vazio e fez o terceiro do Minas no jogo. O jogador anotou mais um gol, fazendo o quarto da equipe. Nos instantes finais, Ferro ainda fez contra.

Ficha técnica

Minas: Anderson, Ferro, Vitor, João Pedro e Josué. Entraram: Gustavo, Luis, Lion, Maico, Renato, Henrique e Gaúcho. Técnico: Peri Fuentes.

Atlântico Erechim: Careca, Lucas, Silva, Ian e Gessé. Entraram: Hugo, Amadeu, Allan, Gregory, Caio Jr. e Barbosinha. Técnico: Gilmar André Teles Souza.

Árbitros: Valdeck Pereira e Sandro Pessoa.