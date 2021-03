O primeiro dia de abril será especial para os mineiros, amantes do voleibol. A partir das 20h, duas equipes locais entram em quadra para iniciarem a briga pelo caneco da Superliga feminina: de um lado, as minastenistas, donas da melhor campanha da fase inicial e que desbancaram o Sesi nas semifinais; do outro, o Praia Clube, equipe de Uberlândia que deixou para trás o Osasco.

Devido às restrições impostas para controlar e diminuir a disseminação do novo coronavírus, os confrontos da competição mais importante do país ganharam sede única. Com isso, a equipe campeã será conhecida em Saquarema, interior do Rio de Janeiro.

A segunda partida está marcada para sábado, a partir das 21h, com mando do Praia. Caso haja empate de número de vitórias, a grande decisão será dois dias depois, no mesmo horário.

As partidas terão transmissão do Sportv 2.