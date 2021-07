Dois nadadores do Minas Tênis Clube vão entrar em ação nesta sexta-feira (30), em busca de uma vaga na final nos Jogos de Tóquio.

O primeiro a cair na água é Bruno Fratus, nas eliminatórias dos 50m livre, em bateria prevista para ser realizada às 7h16 (de Brasília).

Um dos mais experientes da delegação brasileira do esporte que foi ao Japão, o atleta de 32 anos está em sua terceira Olímpiada, em busca do sonhado pódio na prova. Em Londres 2012, foi o quarto colocado. Quatro anos depois, no Rio, terminou na sexta colocação.

Às 9h (de Brasília) será a vez de Guilherme Costa disputar as eliminatórias dos 1.500 m livre. Aos 22 anos, o Cachorrão já conseguiu chegar à final dos 800m livre na atual edição dos Jogos, terminando em oitavo lugar.

Vinicius Lanza

Outro minastenista com chances de entrar em ação nesta sexta é Vinícius Lanza. O atleta pode ser escolhido para competir na classificatória do revezamento 4x100 medley, nadando borboleta. Inicialmente, o escolhido para a prova é Matheus Gonche. Entretanto, como Lanza teve tempo melhor no individual, a comissão técnica pode fazer a troca.

Em Tóquio, Vinicius já disputou os 100m borboleta e os 200m medley, parando nas classificatórias.

Entre os representanrtes do clube da rua da Bahia na natação, o destaque até o momento é Fernando Scheffer, bronze nos 200m livre, no início da semana.