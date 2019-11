Em 10 de novembro, após o empate por 0 a 0 entre Cruzeiro e Atlético, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, o Mineirão foi palco de um crime de injúria racial cometido por dois torcedores atleticanos contra um segurança que trabalhava na partida. Nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o Gigante da Pampulha cria um canal para que os torcedores possam enviar denúncias de crimes de discriminação ou preconceito racial presenciados no estádio.

Pelo e-mail racismonao@estadiomineirao.com.br poderão ser feitas as denúncias quem sofrer ou presenciar casos de racismo ou injúria racial. Todas as informações serão repassadas para que os órgãos competentes tenham conhecimento e procedam com as devidas investigações. A nova ferramenta já estará disponível na partida deste domingo, entre Atlético e Athletico-PR, às 16h, no Mineirão, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Entristece-nos o alto índice de casos de racismo registrados no futebol. Além de levantar a discussão sobre esta realidade em um dia tão importante, com o novo canal de denúncia pretendemos lutar contra o silêncio. O Mineirão é um espaço plural e crimes de discriminação devem ser combatidos todos os dias do ano", ressalta a gerente de Relações Institucionais do Mineirão, Ludmila Ximenes.

Como forma de refletir e promover o diálogo sobre um tema tão importante para a sociedade, durante o Dia Nacional da Consciência Negra foram publicadas nas redes sociais do Mineirão dados que refletem como a discriminação racial está presente no meio do futebol. O estádio lembrou, entre outros dados, que somente este ano 44 casos de racismo já foram cometidos no futebol brasileiro, segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

O canal de denúncia do Mineirão contra crimes de discriminação racial será divulgado constantemente nos meios de Comunicação do estádio, como telões nos dias de partidas, redes sociais e site oficial do estádio.