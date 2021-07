Antes da partida entre Cruzeiro e Coritiba, nesta terça-feira (6), no Mineirão, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi prestado um minuto de silêncio em respeito a Renato Follador, presidente do Coritiba, e às demais vítimas da Covid-19 no Brasil (mais de 520 mil).

O telão do Mineirão exibia a imagem de Follador, que morreu no último sábado (3), durante o minuto de silêncio. O mandatário do Coxa tinha 67 anos.

"Reiteramos nossos sentimentos aos familiares de Renato Follador e à torcida do Coritiba", escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais.

