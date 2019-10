Antes do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, na noite deste sábado (26), o Mineirão foi palco de um ato de solidariedade. No espaço da zona mista do estádio, o Gigante da Pampulha doou um cheque de R$ 35 mil arrecadados com a venda de 7 mil tropeiros em dois jogos, ao Instituto Mário Penna.

Na solenidade, o Mineirão foi representado por três donos de bares, Dona Sônia, Seu Fernando e Junior.

Eles entregaram um cheque simbólico a quatro pacientes do Instituto, que vai assistir à partida e recepcionar os jogadores da Raposa no estádio.