Contando com presenças ilustres, o Mineirão realizou nesta segunda-feira (16), o Mineirão Experience, evento que reuniu personalidades do mundo da bola, além de músicos, influenciadores digitais e parceiros do estádio.

Cerca de 500 convidados participaram da festa, que também teve com uma partida de futebol no gramado mais icônico de Minas Gerais.

Marcaram presença no grande evento do Gigante da Pampulha personalidades do futebol, como Vampeta, Belletti, Rafael Moura, Éder Aleixo e os técnicos Marcelo Oliveira e Levir Culpi.

A parte musical ficou por conta de Sideral, com o show Tropical Blues, que contou com a participação surpresa de Rogério Flausino, e também do DJ Vintage Culture.