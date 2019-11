Na véspera do clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo (10), às 16h, no Mineirão, o estádio lança um pacote promocional do Embaixada que pode valer do confronto pela 32ª rodada até o final do ano que vem.

Ao preço de R$ 450, o que equivale a R$ 40 por mês, o torcedor do Cruzeiro pode comprar uma cadeira no Gigante da Pampulha e lugar assegurado em todas as partidas da equipe, independentemente da competição.

Chamada de “Blue Friday” pelo estádio, a promoção já está valendo e quem comprar o pacote a tempo já começa a ter o local garantido no clássico deste domingo.

A venda é feita apenas pela internet, no site estadiomineirao.com.br