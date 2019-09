Além da arquitetura imponente e de ser palco de grandes momentos do futebol nacional e mundial, o Mineirão, a partir desta quinta-feira (19), ganha um novo atrativo turístico. O Gigante da Pampulha, como o estádio é carinhosamente chamado pelos mineiros, agora tem um letreiro gigante com dizeres que ressaltam o orgulho de nascer em Minas Gerais.

"I amineiro" é o que está gravado no novo ponto turístico do estádio. A placa, que tem de 2,26 metros de altura por 13 metros de comprimento, foi instalada em comemoração aos 54 anos do Mineirão e inspirada no famoso monumento de Amsterdã.

Agora, além da estrutura do estádio, os torcedores e visitantes também podem utilizar o letreiro para fazer poses incríveis para fotos. A placa, produzido em aço carbono e que pesa uma tonelada, foi criada em parceria com a loja do Museu Brasileiro do Futebol.

Placa pode ser apreciada diariamente, das 7h às 22h

Turismo

Para a gerente de comunicação do Mineirão, Ludmila Ximenes, a atração é um presente para a população que frequenta o Gigante da Pampulha. “A Esplanada já está consolidada como um dos melhores espaços para o lazer, a prática de esportes e realização de eventos na cidade, o letreiro será mais uma grande atração para o belo-horizontino e o turista que frequenta o local”, comentou Ximenes.

O sócio da marca "I amineiro" Paulo Bastone, responsável pela instalação do letreiro na Esplanada, explicou a proposta do novo monumento. “A marca surgiu do orgulho de carregar as nossas origens por todo o mundo e descobrimos que esse é um sentimento que todo mundo que vem de Minas Gerais tem. Então, tivemos a ideia de criar um ponto na cidade para que as pessoas pudessem registrar isso”, contou.

O primeiro evento que contará com a presença do letreiro no Mineirão é o jogo do próximo sábado, quando Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar, a partir das 14 horas, pelo Campeonato Mineiro. Já o público atleticano terá a oportunidade de fotografar a novidade no próximo dia 26, dia da semifinal da Sul-Americana.

O local funciona diariamente, das 7h às 22h, podendo ter o horário alterado devido a jogos e eventos no estádio e possui dois acessos. A entrada da Esplanada SUL é na Avenida Coronel Oscar Paschoal, próxima à Avenida Catalão. A entrada da Esplanada Norte é na Avenida Antônio Abrahão Caram.