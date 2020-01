O Museu Brasileiro do futebol, localizado no Mineirão, terá uma nova atração a partir do dia 28 de janeiro. Já está instalada no Gigante da Pampulha uma tirolesa que sai do topo do setor Laranja Superior e atravessa todo o histórico gramado do estádio.

Durante o percurso, que dura cerca de 20 segundos, é possível observar todo o estádio, já que por conta da utilização de um para-quedas, a descida não é tão veloz.

Convidada pelo Mineirão para experimentar a nova atração, a reportagem do Hoje em Dia desceu a tirolesa e sobrevoou o histórico gramado (veja a vista durante o trajeto no vídeo abaixo).

Hoje foi dia de sobrevoar o gramado mais conhecido do futebol mineiro. A tirolesa do Mineirão é a mais nova atração do Museu Brasileiro do Futebol. A novidade estará aberta ao público a partir do dia 28 de Janeiro pic.twitter.com/yurMvKnP0d — Hugo Lobão (@LobaoHugo) January 21, 2020

Quem quiser experimentar a sensação memorável proporcionada pela nova atração, terá que ter coragem e segurar aquele friozinho na barriga. Isso porque o local de início da descida está a 35 metros do chão.

Todo o trajeto até a ponto de freada da tirolesa tem 220 metros e o torcedor pode chegar até 45km/h, dependendo do peso da pessoa.

Apesar da abertura ao público geral estar marcada apenas para o dia 28, quem quiser agendar a descida na tirolesa do Mineirão poderá garantir seu lugar a partir do dia 23, pelo site do estádio.

Poderão participar da nova atração do museu todas as pessoas com mais de 4 anos de idade. Além disso, não há nenhuma restrição de peso para realizar a descida.

Horário de funcionamento

Terça a sexta: 11h, 13h30 e 15h

Sábado domingo e feriado: 11h e 13h30