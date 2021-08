O duelo entre Cruzeiro e Vitória, marcado para esta quarta-feira (11), às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, incialmente previsto para ser disputado no Mineirão, foi transferido para o estádio Independência.

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Gigante da Pampulha, na tarde desta segunda (9). No comunicado, o staff do estádio afirmou que decisão foi tomada com o objetivo de recuperar as condições da grama para o restante do ano, prejudicada pela intensidade das partidas e pela ausência de intervalo entre as temporadas 2020 e 2021.

“Precisamos tomar uma decisão visando a temporada completa. A pausa é fundamental para que o gramado esteja pronto para este segundo semestre de decisões e jogos importantes”, disse Samuel Lloyd, diretor do Mineirão.

Com a mudança, o piso terá 12 dias de descanso, com os jogos sendo retomados a partir do próximo sábado (14), data do confronto entre Atlético e Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Pelo conflito de calendário, a partida entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa, também marcada para este sábado, já havia sido transferida previamente para o Horto.

Críticas

O estado ruim do gramado do principal palco do futebol mineiro já havia chamado a atenção do meio do futebol nas últimas semanas. Em julho, o Gigante da Pampulha recebeu dez jogos, sendo seis do Galo e quatro da Raposa.

A administração do estádio vem realizando uma série de procedimentos com o intuito de acelerar a recuperação do piso, já naturalmente desgastado pela mudança climática, e acabou optando por essa folga de 12 dias sem jogos.

“A dura sequência de jogos no decorrer do ano, somada ao fato de não bater sol no setor norte durante o inverno, foram os maiores obstáculos para a recuperação. “Tentamos trabalhar contra o tempo e adversidades climáticas para não impactar nos jogos de nenhum dos times, mas precisamos priorizar a recuperação do gramado neste momento”, justifica Otávio Goes, gerente técnico do Mineirão.

