O palco sagrado do futebol mineiro pode ter um papel importante para receber pacientes com coronavírus. Técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte e do Governo do Estado estiveram no Mineirão nessa segunda-feira para traçar uma estratégia, caso tenha necessidade do estádio se transformar em um hospital de campanha para receber cerca de 400 leitos.



“Foi uma visita bem inicial. Seria um plano C caso o Expominas não seja capaz de absorver a demanda (de pacientes com coronavírus)”, explicou Samuel Lloyd, diretor comercial da Minas Arena, concessionária que administra o estádio.



A ideia, caso haja a necessidade, é montar o hospital de campanha no estacionamento G2, utilizando a estrutura do posto médico, o Juizado Especial Criminal e as áreas externas do estádio.



Outros estádios



Vários estádios do futebol brasileiro se transformaram em hospital de campanha para receber pacientes com coronavírus. Em São Paulo, o gramado do Pacaembu está praticamente pronto para receber cerca de 200 vítimas de média e baixa complexidade da doença.



No Rio de Janeiro, o governador Wilson Wizel (PSC-RJ) já declarou em coletiva que o Maracanã será um dos principais hospitais de campanha do Rio. Em Boa Vista, em Roraima, o estádio Canarinho recebeu estrutura para 120 leitos.



O estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, terá condições de receber cerca de 200 pacientes. O Mané Garrincha, em Brasília, também pode se transformar em um hospital de campanha.