O Mineirão Chat, que busca sempre debater temas relacionados ao futebol, tendências gerais de marketing e comunicação, dedicará o mês de março ao tema #Repense, uma ação voltada para mulheres.

No dia 10, a partir das 9h, haverá uma programação dedicada ao assunto, com o objetivo de discutir a experiência e o lugar da mulher nos estádios (Confira abaixo).

As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/repensemineirao.

Programação:

Dia 10/03 às 9h

1. Apresentação da Campanha Repense:

- Ludmila Resende, gerente de comunicação e relações institucionais do Mineirão;

- Marina Magalhães, membro do time de comunicação e projetos institucionais do Mineirão.

2. Palestra "Jornalismo Esportivo por mulheres" com Lívia Laranjeira, jornalista esportivo.



3. Mesa "Barreiras do futebol feminino":

- Luiza Parreiras, coordenadora de futebol feminino do América.

4. Mesa "Gestão no Futebol":

- Ludmila Resende, gerente de comunicação e relações institucionais do Mineirão;

- Jacqueline Alves, gerente financeiro e administrativo do Mineirão.

5. Mesa "Mulheres na produção de eventos":

Priscilla Machado, gerente de eventos do Mineirão, recebe as produtoras Mauren Castro e Bell Magalhães.