Em mais uma ação Mineirão promove oficina de capacitação e inclusão para Atlético, América e Cruzeirode cunho inclusivo, o Mineirão recebeu virtualmente Gabriel Aquino, pedagogo e consultor em acessibilidade, para capacitar o time de comunicação e marketing em audiodescrição de imagens para redes sociais, de América, Atlético e Cruzeiro.

A iniciativa faz parte da ação conhecida como #PraCegoVer, o projeto de disseminação da cultura da acessibilidade nas redes sociais tem como premissa descrever detalhadamente a imagem utilizada em uma publicação. Estas informações, por sua vez, são reproduzidas em aplicativos de áudios destinados principalmente para deficientes visuais, mas também ajudam pessoas com dislexia, deficiência intelectual ou déficit de atenção.

A ação reforça, ainda, o programa #MineirãoDeTodos, um conjunto de iniciativas do grupo com o objetivo de melhorar a experiência do público e tornar o estádio um local cada vez mais inclusivo e acolhedor. Entre as mudanças desde o lançamento da campanha em 2020, estão a implementação de telão acessível com Libras, coletivas com intérprete, mudanças estruturais na arquibancada inferior e em algumas cadeiras, além de um trabalho diário para fazer a equipe mudar a mentalidade e ser mais facilitadora.

“O #MineirãoDeTodos é sobre ouvir os usuários do Gigante e trazer soluções. Quando tivemos a oportunidade de ter o treinamento, não vimos sentido em fazer sozinhos. Ainda há muito para ser feito e é preciso um esforço coletivo. Por isso, chamamos América, Atlético e Cruzeiro para promover esta inclusão como uma grande onda positiva e deixar a narrativa do futebol em Belo Horizonte cada vez mais inclusiva”, destaca Marina Magalhães, da equipe de comunicação do Mineirão.