Belo Horizonte vai sediar cinco jogos da Copa América 2019, que começa nesta sexta-feira (14) com o jogo Brasil x Bolívia. No próximo domingo (16), o estádio Mineirão recebe a partida entre Uruguai x Equador, que será disputada, às 19h, dando início à competição em Minas Gerais.

O gigante da Pampulha vai receber ainda outras seis seleções, com os jogos Argentina x Paraguai, Bolívia x Venezuela e Equador x Japão que se enfrentam, respectivamente, nos dias 19, 22 e 24 de junho pelos jogos da primeira fase da competição. O estádio receberá também uma das semifinais da disputa, no dia 2 de julho, com possibilidade de um jogo do Brasil, caso a seleção avance em primeiro lugar da sua chave.

Com cinco sedes, 26 jogos e 12 seleções participantes, sendo duas convidadas do continente asiático, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Catar e Japão participam do torneio que conhecerá o seu campeão no dia 14 de julho.

Venda de ingressos

Os interessados em comparecer às partidas em Belo Horizonte podem adquirir os ingressos tanto online, acessando o site da Copa América, quanto no posto físico instalado no Boulevard Shopping (Av. dos Andradas, 3.000, loja: 2034/2035, piso 2 - bairro Santa Efigênia), das 10h às 22h.

Para retirar os ingressos, o titular da compra online deve comparecer ao shopping com o voucher impresso, um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado na transação. Para a meia-entrada, e também as pessoas que têm direito ao ingresso gratuito, é necessário levar, além do voucher, um documento atestando a elegibilidade para obtenção dos ingressos destas categorias.

Participação mundial

Apesar de suas seleções não participarem da Copa América, torcedores da Alemanha, França, Albânia, Curaçao (Caribe) e Vietnã vão comparecer ao Brasil, para assistir os jogos da competição.

De acordo com a Conmebol, um total de 110 países já asseguraram suas entradas. Além do Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai estão entre os países que mais compraram os bilhetes.