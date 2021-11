O Mineirão será o palco de mais um clássico feminino. Cruzeiro e Atlético disputarão a final do Campeonato Feminino em jogo único, ainda sem data definida pela Federação Mineira de Futebol. A presença de torcedores também não foi confirmada.

Na última temporada, as jogadoras puderam disputar a decisão, pela primeira vez, no Gigante da Pampulha. Naquela ocasião, o Atlético venceu a final do Campeonato Mineiro em disputa de pênaltis.

Agora, as Vingadoras chegaram à final após duas partidas vencidas sobre o América. Depois de fazer 3 a 0 no primeiro jogo, o Galo derrotou o Coelho por 1 a 0 na volta.

Já as Cabulosas garantiram a vaga após eliminar o Ipatinga, vencendo os dois jogos, ambos por 1 a 0.

O Cruzeiro tem a melhor campanha no campeonato, com quatro vitórias e apenas uma derrota. A equipe conta também com a artilheira da competição, Maria, com cinco gols em cinco jogos. Ao todo, a Raposa marcou 16 gols até agora.

Já o Atlético fez a terceira melhor campanha da primeira fase. Foram três vitórias, uma derrota e um empate. O time alvinegro marcou nove gols, sendo três da Iara, principal goleadora do Galo.