A exemplo do que acontece nas competições estaduais e nacionais ou nas disputas internacionais entre clubes, o Mineirão contará, durante a Copa América, com um plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Durante as quatro partidas pela fase de grupos e a semifinal da competição, o órgão estará pronto para atender às ocorrências relacionadas ao Estatuto do Torcedor.

E por se tratar de jogos envolvendo países de língua espanhola, além do português, os magistrados e servidores contarão com o suporte de intérpretes bilingues voluntários. "Já assinamos vários termos de adesão de intérpretes voluntários para um melhor atendimento dos torcedores nos dias dos jogos", destaca a juíza coordenadora dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, Flávia Birchal de Moura.