O torcedor ganhou mais um motivo para acompanhar o inédito clássico entre Atlético e América pelo futebol feminino, que será disputado neste sábado (23), às 10h, no Mineirão.

Dois mil ingressos serão distribuídos gratuitamente, nesta sexta-feira, entre às 9h e as 16h, no estacionamento G2 do Gigante da Pampulha, que tem entrada pela avenida Abrahão Caram.

Caso a carga de cortesias não se esgote, os interessados em acompanhar a partida poderão retirar as entradas no dia da partida, a partir das 8h.

Vale lembrar que os dois times receberam mil ingressos para fazerem ações com seus torcedores.

Enquanto o Galo distribuiu para os sócios Galo na Veia, programa de sócio-torcedor do clube, o Coelho está disponibilizando ingressos na loja oficial do clube, no piso G1 do Boulevard Shopping.

Será a primeira vez que as equipes femininas de Atlético e América se enfrentam no maior palco do futebol mineiro.

Voe Mulher

O amistoso entre Atlético e América é parte do encerramento do Voe Mulher, evento de empreendedorismo feminino que vem sendo realizado desde essa quarta-feira, no Mineirão.

SERVIÇO:

Distribuição de ingressos para América x Atlético – Futebol Feminino

Local: Estacionamento G2 do Mineirão, entrada pela Avenida Abrahão Caram – Secretaria do evento Voe Mulher

Sexta-feira (22 de Março)

Horário: a partir das 8h

Partida América x Atlético

Sábado: 23/03

Horário: 10h

Abertura dos Portões: 8h30

Acesso: Portão B