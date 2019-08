O Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, foi o vencedor do prêmio Sabre Awards Latin América 2019, um dos mais importantes na área de Comunicação e Relações Públicas do mundo. Ele concorreu na categoria Marketing de Causa com o case “Mineirão inclusivo”, desenvolvido em parceria com a RPMA Comunicação e que propôs ações para tornar o estádio um símbolo da inclusão e da diversidade.

Entre as ações estão uma partida oficial de futebol com presença de 50% de mulheres nas arquibancadas, o primeiro casamento LGBTQ+ em um estádio de futebol no Brasil e a promoção da adoção de pets. “Um dos grandes compromissos do Mineirão é a responsabilidade social corporativa. As campanhas do estádio têm o duplo propósito de melhorar os negócios como também a sociedade", afirmou Ludmila Ximenes, gerente de Comunicação e Relações Institucionais do Mineirão.

Além do prêmio, o estádio também conquistou o certificado de excelência entre os cinco melhores cases inscritos pelo Brasil.

No dia 11 de setembro, em cerimônia na Cidade do México, os troféus serão entregues aos vencedores.

O Mineirão

O Mineirão foi inaugurado no dia 5 de setembro de 1965 e atualmente é um dos maiores estádios de futebol do país, com capacidade para 62 mil pessoas e palco de importantes eventos esportivos. Foi o primeiro estádio no país e segundo no mundo a possuir o Selo Platinum, certificação máxima do U. S. Green Building Council (USGBC), órgão responsável pela certificação, que é utilizada em 143 países para incentivar a transformação dos projetos.