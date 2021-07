Única atleta do Brasil a disputar edições de Verão e Inverno, a ciclista mineira Jaqueline Mourão está em contagem regressiva para participar dos Jogos Olímpicos pela sétima vez. Aos 45 anos, a belo-horizontina vai representar a bandeira verde e amarela no ciclismo mountain bike em Tóquio. Jaque vai entrar em ação na próxima terça-feira (27), às 3h (horário de Brasília).

Referência tupiniquim na modalidade, ela marcou presença em quatro edições dos Jogos Olímpicos de Inverno e agora vai para sua terceira dos de Verão.

Jaqueline, inclusive, é dona da melhor participação brasileira na modalidade em Olímpiadas. Em Atenas 2004, a ciclista conquistou a 18ª colocação na prova. A atleta também competiu em Pequim 2008.

Nas edições de inverno, a veterana esteve nas disputas de Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Nesses eventos, competiu no biatlo e no esqui cross country.

Preparação

Após se afastar momentaneamente do mountains bike cross country em 2018, Jaqueline Mourão retornou com tudo no ano seguinte, conquistando o título brasileiro e a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

Durante a maior parte dos últimos anos de sua carreira, a atleta se dividiu entre Belo Horizonte e Quebec, no Canadá, alternando os treinamentos das modalidades que compete nos Jogos de Verão e Inverno.

Entretanto, a pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pela doença, especialmente no deslocamento entre países, fez a veterana mudar de planos.

“Optei por ficar em Quebec e focar na qualidade da preparação. Aqui é quente e úmido e as pistas são muito técnicas e muito próximas de onde estou. O único desafio foi a sala de musculação que continuou fechada durante a preparação, então tive que me adaptar com pesos livres em casa. Consegui treinar bem e vou embarcar motivada para Tóquio”, completou a ciclista.

Além de Jaque, Henrique Avancini e Luiz Henrique Cocuzzi vão representar o Brasil no cross country em Tóquio. A dupla vai entrar em ação na próxima segunda (26), às 3h (horário de Brasília).

