O início da participação mineira na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi frustrante. América, Atlético e Cruzeiro entraram em campo nesta quarta-feira (27), pela primeira rodada da competição, e os três foram derrotados.

Estruturado há mais tempo e atual campeão mineiro, o América enfrentou o São Paulo fora de casa e foi derrotado pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Yaya, aos 8 minutos do segundo tempo. Grande contratação do tricolor paulista, a atacante Cristiane ainda não estreou.

As meninas do Cruzeiro foram ao interior paulista enfrentar a equipe do Taubaté. A equipe do Burro da Central abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Sisi, de pênalti, e ampliou a vantagem no segundo tempo com um gol de Natasha Sorriso.

O único gol mineiro nesta primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi marcado por Vanessa.

O Atlético sofreu uma goleada diante da Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A Lusa construiu venceu por 6 a 0 com gols de Laiane(2), Amanda, Sassá, Bruna e Letícia.

As três equipes buscam a primeira vitória na competição em 13 de abril. Todos os jogos acontecerão às 15h. Os três clubes da capital jogam em casa. O Cruzeiro recebe o Aliança-GO, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. O Atlético enfrenta o Toledo-PR, e o América encara o Vila Nova-ES, em duas partidas ainda sem local definido pelos clubes.

Hugo Lobão (*)

(*) Sob supervisão de Alexandre Simões