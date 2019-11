O Campeonato Mineiro de 2020 já tem data para começar. Em evento nesta quarta-feira (20), no Mineirão, a tabela oficial do torneio foi divulgada.

A primeira rodada do Estadual está marcada para o dia 22 de janeiro, numa quarta-feira. Se não houver qualquer alteração até o pontapé inicial do Mineiro, a rodada inicial será cheia, com os 12 times entrando em campo no mesmo dia.

Atual campeão, o Cruzeiro vai estrear contra o Boa Esporte, às 20h, no Gigante da Pampulha. O Atlético, por sua vez, vai debutar no campeonato contra o Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro, também às 20h.

Já o América, a princípio, também vai estrear no dia 22, às 20h30, no Independência.

A dúvida fica por conta do jogo do Coimbra - recém promovido à elite do futebol mineiro - que, inicialmente jogaria contra a URT, também no Horto (sua sede no Mineiro), às 20h.

Resta saber a alternativa que vai ser encontrada pela Federação Mineira de Futebol para sanar o imbróglio envolvendo o local, data e horário dos jogos em questão.

Clássico

O clássico entre Atlético e Cruzeiro está marcado para o dia 8 de março, um domingo, às 16h, inicialmente no Independência.

A fórmula de disputa do Estadual prevê que as equipes se enfrentem em turno único, com as quatro melhores classificadas avançando para as semifinais e os dois últimos sendo rebaixados para o Módulo II.