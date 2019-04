Passada a vitória no sufoco contra o Zamora, da Venezuela, pela Copa Libertadores, agora, as atenções atleticanas se voltam para o duelo das semifinais do Mineiro, contra o Boa Esporte, marcado para o próximo domingo (7), às 16h, também no Mineirão.

Se depender do retrospecto contra a Coruja, desde a época em que o time do Sul de Minas tinha como sede a cidade de Ituiutaba, os atleticanos podem entrar confiantes em campo. Para se ter ideia, desde 2005, quando se enfrentaram pela primeira vez, o Galo nunca soube o que é perder ou empatar contra o adversário do fim de semana em Belo Horizonte.

Na capital mineira, foram disputadas, ao todo, sete partidas. Em todas elas, o alvinegro saiu vencedor. Além disso, outro fator que chama atenção é o número de gols. Com 30 tentos anotados contra o Boa, o Atlético foi vazado apenas uma vez pelo rival das semifinais em casa.

A maior goleada aplicada pelos donos da casa no próximo jogo foi por 6 a 0, em 28 de março de 2010, em partida válida pela 11ª rodada do Estadual. O embate aconteceu também no Gigante da Pampulha.

O atacante Luan, titular da equipe de Levir, é o artilheiro do confronto com quatro gols marcados. Ele estará em campo para o segundo e decisivo jogo que vale vaga na final do Campeonato Mineiro.

