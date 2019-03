Modelos recentes ou mais rodados, pouco importa. Tanto no Marcas e Pilotos quanto na Classic Cup, não faltaram bons pegas e emoção na primeira etapa do Mineiro de Automobilismo, no Circuito dos Cristais, em Curvelo. E promete ser ainda melhor no restante da temporada, com vários pilotos se preparando para se juntar às disputas.

As quatro corridas do Marcas contaram com a participação de campeões brasileiros e de um piloto que disputou as duas últimas edições da Euro Nascar: Felipe Rabello.

Foi ele, com o Celta 88 (Fast Racing), a dar mais trabalho ao Celta 38 (Cimini Racing), pilotado no sábado por Gustavo Mascarenhas e, no domingo, por Wanderson Freitas, ambos donos de títulos nacionais.

Gustavo levou a melhor na 1.4 nas duas primeiras corridas e, depois de um bom pega, Wanderson manteve o domínio na terceira. A insistência de Rabello valeu a visita ao alto do pódio na corrida que encerrou a programação do fim de semana.

Na 1.4 B, João Neto (duas) e Thiago Mourthé (duas), dividiram as vitórias. E Cássio Perácio, pai de Gustavo, não deu chance na 1.6, com o Palio da Curvel.

Variedade

Treinos e as duas corridas da Classic Cup mandaram à pista um pelotão variado de máquinas, num pelotão em que a rivalidade se limita ao momento a partir do qual as luzes vermelhas se apagam. Passat, Fusca, Uno, Chevette, Gol, Bianco e Puma estiveram em ação, divididos pela cilindrada dos motores (até 1.600cc e de 1.600cc a 2.000cc).

E se no Marcas os pegas foram mais agressivos, com toques e latarias amassadas na hora de dividir as freadas, os pilotos da Classic foram mais comedidos, o que não diminuiu a emoção. Na primeira corrida, Guilherme Melo, o Fubá, saltou na frente com seu Puma 44, perseguido de perto pelo xará Guilherme Lacerda, com o Passat 57. Na última volta, o carro de Fubá perdeu rendimento e não conseguiu impedir a ultrapassagem de Lacerda, para vencer na 2.0. Paulo Feitosa (Passat 19) ficou com a terceir a posição.

Na 1.600, Paulo Jalles e seu Uno faziam uma prova impecável, até uma escapada de pista que abriu caminho para o triunfo de Leonardo Freitas, com outro Puma, o 21.

Fubá e Jalles deram a volta por cima na segunda corrida. Com direito a largada dos boxes, na última posição, para o Puma 44, que não precisou de muito tempo para escalar o pelotão e tomar a liderança, rece bendo a bandeirada à frente de Feitosa e Lacerda. Jalles, por sua vez, fez a festa à frente de Roberto Dias (Chevette 81), do Fusca de Davidson Zschaber e do Puma de Leonardo Freitas.

Leia mais sobre automobilismo e motociclismo no site Racemotor (www.racemotor.com.br)

RÁPIDAS

Igor Fraga troca pistas dos EUA

por novo campeonato europeu

Vencedor da Copa do Mundo FIA do game Gran-Turismo e da seletiva para defender o time virtual da McLaren, o mineiro Igor Fraga não deixa as pistas de verdade. E troca os Estados Unidos, onde foi quarto colocado na F-2000 (parte do pacote de categorias de suporte à F-Indy) pela Fórmula Regional Europa. A competição, com monopostos Tatuus-Alfa Romeo, nasce como passo para quem sai da F-4, rumo às categorias de acesso à F-1 (F-3 e F-2). Nela, o ipatinguense nascido no Japão que defenderá a pela equipe DR Motorsport vai encarar, entre outros, Enzo Fittipaldi, neto de Emerson, e David Schumacher, filho de Ralf.

Rafa Matos defende liderança

na Trans-Am Series

Depois de começar o ano vencendo pela primeira vez em Sebring, o mineiro Rafa Matos volta à pista no fim de semana para defender a liderança na Trans-Am Series. Desta vez, numa pista que já é sinônimo de boas lembranças: Road Atlanta, onde venceu pela primeira vez na categoria, ano passado, abrindo caminho para o título na categoria TA2, com o Chevy Camaro #88 da equipe Coleman/3D Dimensional. "É um dos meus traçados favoritos e onde sempre andei bem, mesmo em outras categorias. Sei que mais uma vez será muito competitivo, mas espero voltar a vencer e somar um bom número de pontos pensando no campeonato", destacou.

Barbacena inicia a temporada 2019

do Estadual de Motocross

A pista do Motódromo Turinhos, em Barbacena, recebe, sábado e domingo, a primeira etapa do Mineiro de Motocross, categorias MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, Nacional A e B, MXF (Feminina), Júnior, Intermediária, MX2 Júnior, 50cc A e B e 65cc. A expectativa é pela participação de alguns dos principais pilotos e equipes do país, atraídos pelo elevado nível técnico das disputas. No sábado as corridas começam às 13h10 e, domingo, o gate cai pela primeira vez às 13h45 – nos dois dias a movimentação começa às 8h, com treinos livres e classificatórios. A entrada no sábado será franca e, no domingo, será cobrado ingresso de três quilos de alimentos não-perecíveis (destinados a instituições assistenciais), ou R$ 10.