O Kartódromo RBC Racing abriu seus portões para as disputas da primeira etapa do Campeonato Mineiro de Kart RBC Motorsports. A competição, a mais importante da modalidade no estado, reuniu 50 pilotos na pista da cidade de Vespasiano, no dia 14 de março, um sábado de muito calor e disputas eletrizantes.

Apesar das ameaças e incertezas sobre a contaminação do novo coronavírus – Covid 19 –, a organização tomou todos os cuidados necessários à segurança de pilotos e público e seguiu naturalmente com a programação.

Participaram da competição as categorias Cadete HONDA, Júnior, Super Sprinter, F4 Júnior, F4 e Super Kart Indoor. Destinada aos pilotos estreantes na modalidade com 14 anos ou mais a classe Super Kart Indoor foi a mais movimentada e reuniu 20 pilotos no grid.

A programação foi iniciada bem cedo, as 8h, com os treinos de aquecimento que foram seguidos pela tomada de tempos. A primeira classe a entrar na pista foi a Cadete Honda. Com a marca de 1m04s207, a pole-position ficou com Heitor Vasconcelos por uma diferença de apenas 31 milésimos para o segundo colocado.

Nas corridas, porém, brilhou a estrela de Miguel Máximo, que, de forma incontestável, venceu as duas provas dia garantindo a primeira posição no pódio. No segundo degrau ficou Enzo Azevedo e, em terceiro, Oliver Gonçalves.

Júnior Menor e Super Sprinter tomaram a pista para suas atividades. A primeira posição do grid foi conquistada por Lucas Staico ao estabelecer sua volta em 55s762. Com bastante tranquilidade, Staico colocou toda sua experiência na pista e não deu chances aos adversários, vencendo as duas provas com direito, inclusive, às voltas mais rápidas. Na divisão Júnior, ele foi o grande vencedor, seguido por João Vitor.

Na Super Sprinter, o grande vencedor da primeira rodada foi Rafael Seixas com Wesley Bambirra em segundo e Luiz Henrique Pinheiro na terceira colocação.

Campeão mineiro de 2019, o piloto Gustavo Martins foi quem garantiu a primeira posição no grid da F4. A categoria, que teve um grid formado por oito competidores, teve duas corridas bastante movimentadas e com diferentes desfechos.

Pódio do F-4

A primeira bateria teve Alexandre Araújo como vencedor seguido por Gustavo e Roberto Cló. Na segunda bateria foi a vez de Gustavo vencer com Cló em segundo e Bolivar Andrade, em terceiro. Na soma dos resultados deu Gustavo Martins no primeiro lugar seguido por Roberto Cló em segundo e Bolivar Andrade, na terceira colocação.

Crescendo a cada rodada no Campeonato Mineiro, a categoria F4 Júnior, que tem em 2020 apenas sua segunda temporada, reuniu um grid também de oito competidores. Quim Marques garantiu a pole-positon, mas, nas corridas, o papo foi diferente. Em disputas eletrizantes, marcadas por muitas trocas de posição, a primeira vitória ficou com Leandro Almeida seguido por Marques e Victor Diniz. Na segunda bateria foi a vez de Diniz vencer com Marques em segundo e Helena Melo na terceira colocação. Pela soma dos resultados, a vitória do dia ficou com Diniz seguido com Quim Marques e Leandro Almeida.

Fechando o dia de competições, a categoria Super Kart Indoor foi à pista com seus 20 pilotos. Na tomada de tempos, com nada menos que 14 karts separados por apenas oito décimos, a pole-position ficou com Marcelo da Silva. Na primeira corrida, mostrando grande domínio sobre o equipamento, ele venceu seguido por Marcelo Campos e Mauro Cesar Ourique. Na segunda bateria, porém, as coisas se inverteram. Com cinco segundos de vantagem Léo Oliveira garantiu a primeira posição seguido por Marcos Paulo Santos e Joanes Gouveia. Pela soma dos resultados, a primeira colocação ficou com Léo Oliveira seguido por Marcelo Campos e Marcos Paulo Santos.

Pódio do F-4 Júnior

Competições suspensas

Na manhã do dia 16, seguindo orientações de seu departamento médico e as determinações da OMS (Organização Mundial da Saúde), a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) adiou por tempo indeterminado todas as competições no território nacional.

Dessa forma, até que o avanço da pandemia do COVID-19 esteja controlado, as demais datas do Campeonato estão suspensas. Tão logo a CBA emita novo comunicado liberando as competições a Federação Mineira irá refazer todos os seus calendários e, desta forma, seguirá com a competição normalmente.

(Especial publicidade)