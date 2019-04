A história das finais diretas entre Atlético e Cruzeiro, como a que acontece a partir de domingo, no Mineirão, começa em 1931, mas não termina. Numa competição marcada por abandonos e muita confusão, os dois rivais terminaram empatados e decidiriam o título em dois jogos. Mas apenas o primeiro deles foi disputado.

O futebol brasileiro vivia o fim do Amadorismo e insatisfeitos com as condutas da Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT), América, Villa Nova e Sete de Setembro abandonaram o torneio de 1931 na última rodada, não comparecendo para seus jogos.

A entidade anulou os resultados dos jogos disputados pelos três dissidentes e Atlético e Palestra Itália terminaram a competição empatados.

Foi programada uma final em dois jogos, com cada mandante contratando arbitragem do Rio de Janeiro para o jogo em sua casa. Em 29/11/1931, a vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Palestra, no Barro Preto, foi comandada pelo carioca Virgílio Fedrighi.

Na segunda partida, em 6/12/1931, em Lourdes, a preliminar entre os aspirantes dos dois times terminou em pancadaria. Controlada a confusão, o Atlético não tinha contratado um árbitro do Rio de Janeiro, e apresentou uma lista com três nomes mineiros, o que foi recusado pelo rival.

O jogo não foi disputado. A LMDT tentou remarcar a partida, mas o Palestra Itália abandonou a entidade e rompeu as ligações com o Atlético, que foi declarado campeão mineiro de 1931.

DUAS LIGAS

Toda essa confusão provocou a disputa de dois Mineiros em 1932. O promovido pela LMDT teve apenas o Atlético, que foi campeão, entre os clubes mais tradicionais.

América, Villa, Sete e Palestra, que se juntou a eles, criaram a Associação Mineira de Esportes Geraes (AMEA), e o torneio organizado por ela foi vencido pelo Leão.

Em 1933, a paz voltou a reinar, pelo menos nos bastidores, no futebol mineiro. Foi implantado o Profissionalismo e ele teve como marca a união dos Campeonatos da Cidade de Belo Horizonte e Juiz de Fora, fato que durou apenas um ano, mas ficou na história.