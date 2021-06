No próximo sábado (5), no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, na Grande BH, será dada a largada para o Mineiro Infinity de Kart, considerado um dos mais tradicionais torneios deste esporte no país. E a competição chega com várias novidades.

A primeira delas é a presença de um title sponsor, a Infinity Proteção Veicular. Além disso, haverá uma categoria de acesso com os karts da F-400, em que serão permitidos apenas pilotos com pouca experiência ou que estejam retornando após mais de dois anos parados, e os karts terão que utilizar pneus de dureza intermediária e menor desgaste. Os motores serão próprios, mas revisados e equalizados pela RBC Preparações.

Os karts dois tempos serão agrupados na Sprinter, que terá em ação pilotos da Júnior/Júnior Menor; Graduados, Novatos, Sênior B, Sênior A, Super Sênior e Super Sênior Master. Todos com motores sorteados. A Super Kart Amador usa os karts de aluguel 18hp.

Os vencedores de etapa em cada uma das categorias ganharão um bônus de inscrição de 55% para o evento seguinte.

Formato

O Estadual contará com cinco etapas, sendo uma por mês, até o mês de outubro, em formato de rodada dupla. A Taça MG acontecerá em etapa única, fechando a programação em 27 de novembro.

As inscrições podem ser feitas para o pacote de seis provas, com preços promocionais, ou por etapa.

Maiores informações para pilotos e equipes podem ser obtidas com Guilherme Figueiredo (31-99165-0458) e Pedro Mancini (31-99611-7370).

Confira o calendário das provas

5/6 - primeira etapa

10/7 - segunda etapa

28/8 - terceira etapa

25/9 - quarta etapa

9/10 - quinta etapa

27/11 - Taça Minas Gerais

