Coisa da tabela e dos compromissos das equipes. Se o quinto circuito do Mineiro Adulto Masculino de Vôlei terminou sábado e o quarto ainda tem partidas pendentes, nesta terça-feira uma partida abre o nono triangular da fase classificatória. Às 20h, no Ginásio do Praia Clube, o Uberlândia Start Gabarito recebe o nove vezes campeão Sada Cruzeiro. Que busca a reabilitação depois da derrota por 3 a 1 para o América Vôlei, em Montes Claros. As duas equipes, por uma questão logística, voltam a se enfrentar na quarta-feira, no mesmo horário.

Ainda sob o comando do auxliar-técnico Beto Martelete (Marcelo Méndez está com a seleção da Argentina), a equipe estrelada conta com reforços para as duas partidas. O ponteiro canadense Gord Perrin faz sua estreia, assim como o central Pingo. E o oposto Evandro está recuperado de um estiramento na panturrilha que o tirou dos primeiros dois jogos.

“Agora o nosso elenco está quase completo, faltando apenas duas peças (Isac e Cachopa). E com todas essas mudanças acontecendo aos poucos, foi importante essa semana sem jogos para evoluirmos nos treinamentos. Foi bom para as novidades começarem a entender a filosofia do clube, a carga de treinamentos, enfim, começarmos a nos conhecer melhor. E acho que esses dois jogos serão importantes para todo mundo e para o Beto poder analisar melhor como está a equipe neste início de temporada”, destacou o capitão Filipe.

A liderança da competição é do Fiat Minas, que soma 12 pontos, à frente do América Vôlei, com a mesma pontuação, mas desvantagem nos critérios de desempate. O Sada Cruzeiro tem três em duas partidas.