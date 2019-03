Melhor início de temporada para Rafa Matos na classe TA2 da Trans-Am Series, impossível. Tanto mais que a primeira etapa do campeonato 2019 trouxe uma vitória que faltou no caminho do título ano passado. Num dos circuitos mais lendários e desafiadores dos Estados Unidos: Sebring, na Flórida.

Uma base para bombardeiros B-17 na II Guerra Mundial transformada em autódromo, mas que manteve trechos com piso em concreto e ondulações que fazem parte do folclore do complexo.

Na primeira visita à pista pela categoria – já havia testado na Fórmula Indy e corrido a série IMSA de resistência, o piloto de Belo Horizonte pagou pela falta de referências do comportamento do Chevrolet Camaro da equipe Coleman 3D Dimensional Services. E depois de largar na pole, acabou não administrando o consumo de pneus para, na parte final, ficar sem resposta ao ataque do rival Marc Miller, com um Dodge Challenger RT.

Desta vez, Rafa e a equipe souberam se valer da experiência adquirida para não dar chance aos adversários ao longo de todo o fim de semana. No treino oficial, o carro 88 garantiu a pole, à frente do vice-campeão Tony Buffomante.

Trabalho dobrado

Largada perfeita, Rafa voltaria a ter Miller, no entanto, como principal pedra no sapato ao longo das 25 voltas da prova. Se não teve dificuldade para abrir uma vantagem confortável, por duas vezes a bandeira amarela e a entrada do safety car zeraram a diferença e o obrigaram a repetir o esforço. Mas, nas relargadas, ele voltou a levar a melhor para ser o primeiro a receber a bandeirada, começando com tudo a luta pelo bicampeonato da tradicional série norte-americana.

“O ano não poderia ter começado melhor. Trabalhamos em tudo o que era necessário evoluir, como acerto de chassi e relação de marchas. Consegui controlar bem a prova e, nas relargadas mantive a posição. É muito bom vencer pela primeira vez na categoria em Sebring, uma pista tão tradicional e característica. Agora vamos para Road Atlanta, circuito em que eu venci ano passado, com ainda mais confiança”, destacou Rafa.

A pista do estado da Geórgia recebe a segunda etapa do campeonato nos dias 30 e 31 deste mês.

RÁPIDAS

RALLY MINAS BRASIL SE APROXIMA

DA MARCA DOS 100 INSCRITOS

A pouco menos de duas semanas para a largada, o Rally Minas Brasil, que abre os campeonatos Brasileiro (Cross-country e Baja) e Mineiro, já se aproxima da casa dos 100 inscritos, entre UTVs, motos, quadriciclos, carros e autocross (gaiolas). Além dos pilotos do estado, estão confirmados representantes de São Paulo, Rio, Bahia, Amazonas, Piauí, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal para encarar os dois dias de percurso em torno de Patos de Minas, passando por Presidente Olegário. Ao todo, serão 420 quilômetros de prova, dos quais cerca de 300 cronometrados, atravessando paisagens como cânions e cachoeiras. O parque de apoio da prova será montado no Centro de Convenção e Eventos Unipam, com acesso gratuito ao público.

ÚLTIMO TESTE PARA SÉRGIO SETTE CÂMARA

ANTES DA ABERTURA DA FÓRMULA 2

Depois do bom desempenho nos três dias de trabalho em Jerez de la Frontera, Sérgio Sette Câmara volta à pista até amanhã no Circuito de Montmeló, em Barcelona, concluindo o trabalho de preparação para a temporada da Fórmula 2. Agora defendendo a equipe francesa DAMS, o piloto de Belo Horizonte (único representante brasileiro na categoria) aproveita a oportunidade para aumentar o entrosamento com engenheiros e mecânicos e aprimorar o acerto do Dallara Mecachrome com que brigará pelo título. O campeonato deste ano terá início nos dias 29 e 30, como preliminar do GP do Barein de Fórmula 1, no Autódromo de Sakhir.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MAIS

UM TRACKMIX, NO CIRCUITO DOS CRISTAIS

Passada a primeira etapa do GP Gerais, o Mineiro de Motovelocidade, o Circuito dos Cristais, em Curvelo, recebe dia 16 mais um Trackmix, evento de treinos coletivos aberto a pilotos dos mais variados níveis. Os inscritos contam com o suporte de ambulância e equipe de resgate, cronometragem, serviço para montagem de pneus e café da manhã, e podem acelerar nos 4.420m de extensão do traçado mineiro em cinco turnos de 20 minutos cada um. A organização oferece ainda um pacote com preços promocionais para os cinco eventos restantes da temporada. Maiores informações e inscrições pelo Whatsapp (31) 99939-6783 e email atendimentotechtime@gmail.com.