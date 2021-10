Representantes de Minas na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético e América estão em alta na competição. A dupla mineira têm atualmente as duas maiores sequências invictas do torneio.

No caso do Galo, líder do Brasileirão, com 53 pontos, a série sem derrota é de 17 jogos, resultado de 13 vitórias e quatro empates.

O Coelho, por sua vez, não sabe o que é perder há oito partidas, vindo de quatro vitórias e quatro empates. A recuperação no campeonato tirou o Alviverde da zona de rebaixamento e o colocou na 10ª colocação, com 31 pontos.

Returno

A sequência de jogos sem derrota reflete diretamente no desempenho de Atlético e América no returno do Campeonato Brasileiro.

Com quatro vitórias e dois empates, os comandados de Cuca também lideram o segundo turno da principal competição do país, com 14 pontos.

Com 12 pontos, fruto de três vitórias e três empates, o Alviverde aparece na terceira posição, logo atrás do Internacional, que somou um ponto a mais no período.

Objetivos

Com 11 pontos de vantagem e dois pontos a mais do que o vice-líder Flamengo, o Atlético caminha para encerrar um jejum de 50 anos sem conquistar o Brasileiro.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro tem 89,7% de chances de levantar a taça.

No caso do Coelho, a principal meta da temporada é se manter na Série A. Assim como o rival, a pontuação atual o credencia a conquistar o objetivo. Segundo os matemáticos da UFMG, atualmente o América tem apenas 10,6% de rebaixamento.

Em relação à classificação para a Copa Sul-Americana, que entrou no radar do Alviverde, a probabilidade é de 47,9%. Em um cenário mais otimista, pensando em Libertadores, a as chances do Coelho são de 10,4% no momento.

Ainda em relação à principal competição do continente, o Probabilidades do Futebol vê o Galo com 99,999% de chances de disputar a próxima edição do torneio.

