O evento de inauguração da Arena MRV faz parte do sonho de atleticanos desde o início das obras do estádio. Nesta semana, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, trouxe informações sobre o que a cúpula da organização tem pensado para o momento. Inclusive, de acordo com a publicação, existe a possibilidade de serem realizados eventos em vários dias, com shows nacionais e internacionais.

Segundo o colunista, a organização pensa em fazer um “mini Rock in Rio”, com a presença de grandes artistas. A previsão é que o estádio seja inaugurado em setembro do ano que vem.

A assessoria de comunicação da Arena MRV informou que os detalhes da inauguração não estão definidos, mas que já há uma parceria com duas empresas de eventos: a LivePark e a DC Set Group. A primeira será responsável pela comercialização de patrocínio e, junto com a Arena MRV, vai realizar o planejamento e execução do calendário de inauguração.

“A formalização do acordo da Arena MRV com a LivePark é uma demonstração de que nosso pensamento está além da construção. Já pensamos na captação de novos negócios bem como nos eventos de inauguração da futura casa do Galo”, disse o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi, ao site da Arena.