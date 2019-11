Contratado em junho junto ao Guaraní, do Paraguai, o volante Ramon Martinez ainda luta para ganhar seu espaço no time do Atlético. Figurar entre os onze, inclusive, é condição dada por Eduardo Berizzo, técnico da Seleção Paraguaia, para que o jogador de 23 anos siga sendo convocado e, em 2020, faça parte da equipe que iniciará as Eliminatória para a Copa de 2022.

"Fico tranquilo. Fico feliz por jogar às vezes e nem tanto quando não posso. Estou aqui para ajudar a equipe e ser útil quando preciso. Tenho a certeza que daqui a pouco vou ser acionado", diz Martinez.

"Estou adaptado, conversando bem com meus companheiros. O treinador me pediu para estar jogando num nível alto e atuar mais para estar integrado à Seleção nas Eliminatórias", acrescenta o paraguaio que fez 8 jogos pelo Atlético até o momento.

Com grandes chances de atuar desde o início contra o Bahia, no duelo marcado para quarta (27), em Salvador, o volante assume que sonhar com Libertadores não faz mais parte dos planos do alvinegro. Ainda para ele, terminar bem o ano é a principal missão.

"Estamos distantes da Libertadores, mas queremos somar o máximo de pontos possíveis para terminar bem o ano. Mas estamos cientes de que precisamos melhorar muito", confessa.

"Não pensamos no que fazem os outros times. Estamos tranquilos porque temos uma boa equipe, mesmo não passando por um bom momento", finaliza.