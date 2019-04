Depois de 20 dias de espera, o América está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho entra em campo nesta sexta-feira (26), às 19h15, para enfrentar o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Além do anseio pelo retorno à elite do futebol nacional, o Coelho vai em busca de uma marca histórica no torneio. Com dois títulos (1997 e 2017), o time alviverde quer ser o primeiro a ser tricampeão da Série B.

Além do América, também possuem duas conquistas da competição o Coritiba, o Palmeiras, o Paysandu e o Goiás. Desses, apenas a equipe paranaense vai disputar esta edição da segunda divisão nacional. Curiosamente, o América conquistou seu primeiro título da competição sob a batuta de Givanildo Oliveira, atual comandante da equipe.

Dez anos depois, coube a Enderson Moreira, hoje no Ceará, levar o Coelho ao bicampeonato.

Elenco

Em relação ao elenco que vai iniciar a disputa, o América não anunciou nenhum reforço, até o momento, mantendo a base de jogadores que disputou o Mineiro.

Apesar de ter destacado em entrevistas recentes a necessidade da chegada de peças para compor o grupo de jogadores, Givanildo aposta na espinha dorsal formada durante o Estadual. Entretanto, para a estreia no torneio, o experiente comandante vai ter um importante desfalque.

Com dores na coxa esquerda, o atacante Marcelo Toscano sequer viajou para Ponta Grossa e fica fora do duelo.

O jovem França, que atua pelas beiradas do campo, e o centroavante Jonatas Belusso disputam uma vaga no time que vai iniciar jogando.

Em contrapartida, Givanildo vai ter a volta de Juninho, recuperado de lesão muscular que o afastou da reta final do Campeonato Mineiro.

Também ficam de fora do confronto o atacante Neto Berola e o zagueiro Pedrão, quer seriam opções no banco de reservas no Paraná.

O primeiro sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda. Já o defensor se recupera de uma leve entorse no joelho direito.

A FICHA DO JOGO

OPERÁRIO-PR

Simão; Danilo Báia, Lázaro, Rodrigo e Allan Vieira; Chicão, Índio, Jean Carlo e Robinho; Felipe Augusto e Schumacher.

TÉCNICO: Gerson Gusmão

AMÉRICA

Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Christian; França (Jonatas Belusso), Matheusinho e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa. TÉCNICO: Givanildo Oliveira

DATA: 26 de abril

LOCAL: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa)

HORÁRIO: 19H15

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: William Machado Steffen (SC)

TRANSMISSÃO: SporTV